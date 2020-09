Lapo Elkann non si nasconde più La nuova fidanzata gli ha cambiato la vita

(Di lunedì 21 settembre 2020) Il racconto choc a ‘Verissimo’ è ancora impresso nella mente di tantissimi italiani, ma peril presente è decisamente migliore e ricco di amore. Infatti, è stato paparazzato dal settimanale ‘Chi’ in compagnia della sua partner, Joana Lemos. Lei è un’ex pilota di rally originaria del Portogallo ed ha ufficializzato nel recente passato l’inizio della sua relazione sentimentale. Non a caso, su Twitter, ha datoad una dedica estremamente romantica che ha emozionato tutti. Queste le parole usate dal rampollo della famiglia Agnelli: “Joana è la migliore donna che possa avere accanto e la amo come non ho mai amato nessuna. Mi aiuta e mi appoggia sempre. Non avrei mai potuto desiderare niente di meglio nella mia”. Joana ...

junews24com : Lapo Elkann: «Complimenti a Pirlo e ai nuovi arrivati. Ci fate gasare» - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: LAPO ELKANN: 'Complimenti a Pirlo e alla squadra. Ci fate gasare e ci farete sognare' - zazoomblog : Juventus Lapo Elkann entusiasta: “Complimenti a Pirlo ci farete sognare” - #Juventus #Elkann #entusiasta: - eleitaliana : RT @TUTTOJUVE_COM: LAPO ELKANN: 'Complimenti a Pirlo e alla squadra. Ci fate gasare e ci farete sognare' - sportface2016 : #Juventus vs #Sampdoria 3-0: il commento di Lapo #Elkann -

Ultime Notizie dalla rete : Lapo Elkann

In questo delicato momento storico, dove tutti siamo più fragili e vulnerabili senza nessuna distinzione di nessun tipo, è un dovere aiutare il prossimo. Dai bambini, ai bisognosi ai malati. Ognuno co ...Lapo Elkann, si congratula con Andrea Pirlo e la Juventus per l'ottimo debutto in questo campionato: “Complimenti a Pirlo a tutta la squadra e ai nuovi arrivati. Ci fate gasare e sono sicuro che ci fa ...Lapo Elkann è stato pizzicato in compagnia della nuova fidanzata Joana Lemos, ex pilota di rally portoghese con la quale di recente è uscito allo scoperto. Ormai non si nascondono più e anzi, si mostr ...