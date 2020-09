Lampedusa senza tregua. Oltre 1200 migranti nell'hotspot che scoppia (Di lunedì 21 settembre 2020) AGI - Dopo il numero record di sbarchi di ieri - ben 26 in 24 ore - è stata un'altra notte difficile per Lampedusa. Sono dodici gli approdi registrati durante la notte per un totale di 263 migranti, la maggior parte dei quali tunisini. nell'ordine, sono approdati prima, all'1,30, in 85, rintracciati dai carabinieri direttamente sulla terraferma a Cala Pisana. Due ore più tardi sono stati soccorsi tre barchini al Molo Favarolo. In particolare sono arrivati 11 tunisini, 39 libici e 20 tunisini. Contemporaneamente, al molo Madonnina, è arrivato un barchino con 14 tunisini a bordo. E poi ancora, attorno alle 5, un gruppo di 10 tunisini, nei pressi del molo Madonnina, è stato soccorso da una motovedetta della Guardia di Finanza. Infine altri quattro barchini con a bordo, rispettivamente, 7, 21, 16 e 17 ... Leggi su agi (Di lunedì 21 settembre 2020) AGI - Dopo il numero record di sbarchi di ieri - ben 26 in 24 ore - è stata un'altra notte difficile per. Sono dodici gli approdi registrati durante la notte per un totale di 263, la maggior parte dei quali tunisini.'ordine, sono approdati prima, all'1,30, in 85, rintracciati dai carabinieri direttamente sulla terraferma a Cala Pisana. Due ore più tardi sono stati soccorsi tre barchini al Molo Favarolo. In particolare sono arrivati 11 tunisini, 39 libici e 20 tunisini. Contemporaneamente, al molo Madonnina, è arrivato un barchino con 14 tunisini a bordo. E poi ancora, attorno alle 5, un gruppo di 10 tunisini, nei pressi del molo Madonnina, è stato soccorso da una motovedetta della Guardia di Finanza. Infine altri quattro barchini con a bordo, rispettivamente, 7, 21, 16 e 17 ...

