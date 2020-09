L’allarme della Federazione Alzheimer: “Fondi e studi bloccati, il Covid ha messo in stand by la ricerca sulla demenza” (Di lunedì 21 settembre 2020) ricerca in stand by, fondi assenti e studi bloccati. “Chiediamo risposte immediate da parte dei Governi, perché gli Istituti di ricerca e i ricercatori impegnati nel campo della demenza ricevano il supporto economico necessario a riprendere le attività in corso e avviarne di nuove”. A lanciare l’allarme è la Federazione italiana Alzheimer, che – nel giornata mondiale dedicata alla malattia – si unisce alla call to action di Alzheimer Europe e Alzheimer’s Disease International, chiedendo “un’azione urgente per affrontare l’impatto del Covid-19 sulla ricerca per la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020)inby, fondi assenti e. “Chiediamo risposte immediate da parte dei Governi, perché gli Istituti die itori impegnati nel campodemenza ricevano il supporto economico necessario a riprendere le attività in corso e avviarne di nuove”. A lanciare l’allarme è laitaliana, che – nel giornata mondiale dedicata alla malattia – si unisce alla call to action diEurope e’s Disease International, chiedendo “un’azione urgente per affrontare l’impatto del-19per la ...

Dome689 : RT @fattoquotidiano: L’allarme della Federazione Alzheimer: “Fondi e studi bloccati, il Covid ha messo in stand by la ricerca sulla demenza… - marteblog : RT @fattoquotidiano: L’allarme della Federazione Alzheimer: “Fondi e studi bloccati, il Covid ha messo in stand by la ricerca sulla demenza… - fattoquotidiano : L’allarme della Federazione Alzheimer: “Fondi e studi bloccati, il Covid ha messo in stand by la ricerca sulla deme… - AcidamenteBea : RT @gzibordi: allarme sui giornali e TV per l'ondata di contagi e a Madrid, Dublino, in UK e forse in Francia si parla di nuovo 'Lockdown'… - VitoGulli : @JohSogos @SoniaLaVera Schifo lo han fatto le Tv che in maniera terribilmente ANTIdemocratica (è vietata) hanno chi… -

Ultime Notizie dalla rete : L’allarme della Quarantena smart? Il professor Crisanti ne spiega le controindicazioni l'eco di caserta