L’affluenza: oltre il 54% per il Referendum e sopra il 53% per le Regionali (Di lunedì 21 settembre 2020) Alla fine dei due giorni di voto, l’affluenza per il Referendum sul taglio dei parlamentari è stata del 54,32%, mentre quella per le Regionali del 53,73%. A chiusura dei seggi per la prima giornata di voto, il sito del Viminale aveva comunicato che l’affluenza si era fermata al 39,38% per il Referendum e al 41,37% per le Regionali. Affluenza Regionali alle 23 di domenica 20 settembre Nelle singole regioni chiamate al rinnovo del Consiglio regionale, l’affluenza alle 23 in Veneto è stata del 46,15% (14,73% alle 12, 35,55% alle 19), in Liguria del 39,32% (13,95% alle 12, 32,07% alle 19), in Toscana del 45,27% (36,29% alle 19), nelle Marche del 42,41% (13,42% alle 12, 32,97% alle 19), in Campania del 39,58% (11,32% alle 12, 26,52% alle 19), in Puglia del 39,52% ... Leggi su open.online (Di lunedì 21 settembre 2020) Alla fine dei due giorni di voto, l’affluenza per ilsul taglio dei parlamentari è stata del 54,32%, mentre quella per ledel 53,73%. A chiusura dei seggi per la prima giornata di voto, il sito del Viminale aveva comunicato che l’affluenza si era fermata al 39,38% per ile al 41,37% per le. Affluenzaalle 23 di domenica 20 settembre Nelle singole regioni chiamate al rinnovo del Consiglio regionale, l’affluenza alle 23 in Veneto è stata del 46,15% (14,73% alle 12, 35,55% alle 19), in Liguria del 39,32% (13,95% alle 12, 32,07% alle 19), in Toscana del 45,27% (36,29% alle 19), nelle Marche del 42,41% (13,42% alle 12, 32,97% alle 19), in Campania del 39,58% (11,32% alle 12, 26,52% alle 19), in Puglia del 39,52% ...

alliscaglioni : RT @Corriere: ?? #Referendum In base al primo exit poll, il 'Sì' è tra il 60 e il 64% delle preferenze e il 'No' tra il 36 e il 40%. Second… - anna_volante : RT @galfort2: DOMANI Paura di votare ma il virus non ferma la democrazia L’attesa di un’affluenza finale al referendum oltre il 50 per ce… - galfort2 : DOMANI Paura di votare ma il virus non ferma la democrazia L’attesa di un’affluenza finale al referendum oltre il… - MicheleAnnibale : RT @Corriere: ?? #Referendum In base al primo exit poll, il 'Sì' è tra il 60 e il 64% delle preferenze e il 'No' tra il 36 e il 40%. Second… - Moixus1970 : RT @Corriere: ?? #Referendum In base al primo exit poll, il 'Sì' è tra il 60 e il 64% delle preferenze e il 'No' tra il 36 e il 40%. Second… -

Ultime Notizie dalla rete : L’affluenza oltre Coronavirus, Berlusconi: «Ora unità e dialogo costruttivo per risollevarci come dopo la guerra» Corriere della Sera