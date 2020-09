L’affluenza alle 23: oltre il 39% per il Referendum, 41% per le Regionali. Riaprono i seggi (Di lunedì 21 settembre 2020) Concluso il primo giorno di voto per il Referendum sul taglio dei parlamentari, l’affluenza delle 23 è stata del 39,38%, mentre quella per le Regionali del 41,37%, secondo il sito del Viminale. I seggi hanno riaperto lunedì 21 settembre alle 7 e chiuderanno alle 15, quando scatterà lo spoglio a partire dal Referendum. alle ore 19 l’affluenza per il Referendum costituzionale è stata del 29,71, mentre per le Regionali del 29,98%. Affluenza Regionali alle 23 Nelle singole regioni chiamate al rinnovo del Consiglio regionale, l’affluenza alle 23 in Veneto è stata del 46,15% (14,73% alle 12, 35,55% ... Leggi su open.online (Di lunedì 21 settembre 2020) Concluso il primo giorno di voto per ilsul taglio dei parlamentari, l’affluenza delle 23 è stata del 39,38%, mentre quella per ledel 41,37%, secondo il sito del Viminale. Ihanno riaperto lunedì 21 settembre7 e chiuderanno15, quando scatterà lo spoglio a partire dalore 19 l’affluenza per ilcostituzionale è stata del 29,71, mentre per ledel 29,98%. Affluenza23 Nelle singole regioni chiamate al rinnovo del Consiglio regionale, l’affluenza23 in Veneto è stata del 46,15% (14,73%12, 35,55% ...

