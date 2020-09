Lady Gaga tra ansia e depressione, le ultime rivelazioni shock: “Ho pensato al suicidio” (Di lunedì 21 settembre 2020) Il prezzo del successo di Lady Gaga tra ansia e depressione. Questo è quanto ha dichiarato nella sua recente intervista alla Cbs, alla quale ha rivelato di aver anche pensato al suicidio. L’artista viene dal rilascio del nuovo singolo da Chromatica, 911, che è anche il numero di emergenza negli Stati Uniti. Nel singolo, Lady Gaga ha parlato della sua dipendenza dai farmaci, che ha assunto per sconfiggere i problemi di depressione. L’artista ha anche affermato di essere la peggiore nemica di se stessa: “Sei sempre al centro dell’attenzione. Se vado al supermercato e qualcuno si avvicina, mi mette un cellulare in faccia e comincia a scattare foto, vado nel panico e comincio a sentire dolori in tutto il corpo. Mi ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 21 settembre 2020) Il prezzo del successo ditra. Questo è quanto ha dichiarato nella sua recente intervista alla Cbs, alla quale ha rivelato di aver ancheal suicidio. L’artista viene dal rilascio del nuovo singolo da Chromatica, 911, che è anche il numero di emergenza negli Stati Uniti. Nel singolo,ha parlato della sua dipendenza dai farmaci, che ha assunto per sconfiggere i problemi di. L’artista ha anche affermato di essere la peggiore nemica di se stessa: “Sei sempre al centro dell’attenzione. Se vado al supermercato e qualcuno si avvicina, mi mette un cellulare in faccia e comincia a scattare foto, vado nel panico e comincio a sentire dolori in tutto il corpo. Mi ...

