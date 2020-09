La Women Orchestra omaggia Ennio Morricone | i giudici di Tù sì que vales in lacrime

(Di lunedì 21 settembre 2020) La Womansi esibita, sabato sera, sul palco delle trasmissione "T s que" e ha lasciato tutti a bocca aperta.e pubblico non hanno trattenuto ledavanti all'esibizione ...

Le ventotto donne, tutte siciliane, della Woman Orchestra si sono esibite, sabato sera, sul palco delle trasmissione "Tù sì que vales" e hanno lasciato tutti a bocca aperta. La Women Orchestra ha reso ...La Woman Orchestra si è esibita, sabato sera, sul palco delle trasmissione "Tù sì que vales" e ha lasciato tutti a bocca aperta. Giudici e pubblico non hanno trattenuto le lacrime davanti all'esibizio ...Ennio Morricone rimarrà per sempre nel cuore di tutti. La sua musica immortale ha attraversato gli anni e le generazioni, emozionando milioni di persone in tutto il mondo. A "Tu si que vales" un'orche ...