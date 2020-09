La vendemmia durante il Covid-19 (Di lunedì 21 settembre 2020) La nostra Italia è il più grande produttore di vino al mondo e, in questo periodo, sta affrontando un calo senza precedenti delle richieste, a causa della pandemia. Un sole generoso ha regalato un’annata 2020 di qualità. Ma per i lavoratori, il compito è ancora più gravoso del solito. In questo periodo di pandemia dovuta al Covid-19, sono necessarie attente e scrupolose precauzioni sanitarie, che rendono tutto molto difficile. Antonia Palma lavora in una fattoria a sud di Roma.“Anche se siamo fuori nei campi, dobbiamo tenere la mascherina sanitaria”, spiega, “e dobbiamo mantenere le distanze sociali. Non dovremmo averne bisogno se non durante le pause o durante il trasporto per raggiungere le viti“. Un altro effetto della pandemia è il calo senza precedenti ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 21 settembre 2020) La nostra Italia è il più grande produttore di vino al mondo e, in questo periodo, sta affrontando un calo senza precedenti delle richieste, a causa della pandemia. Un sole generoso ha regalato un’annata 2020 di qualità. Ma per i lavoratori, il compito è ancora più gravoso del solito. In questo periodo di pandemia dovuta al-19, sono necessarie attente e scrupolose precauzioni sanitarie, che rendono tutto molto difficile. Antonia Palma lavora in una fattoria a sud di Roma.“Anche se siamo fuori nei campi, dobbiamo tenere la mascherina sanitaria”, spiega, “e dobbiamo mantenere le distanze sociali. Non dovremmo averne bisogno se nonle pause oil trasporto per raggiungere le viti“. Un altro effetto della pandemia è il calo senza precedenti ...

winecraftsannio : È arrivato il momento in cui l'uva ??, coltivata con amore durante tutto l'anno, viene raccolta per dare inizio all'… - gudd0011 : @Lisalili_Bp in dm: 2am: Jae odio YG calpestiamolo come l'uva durante la vendemmia 3am: YG IL MIO MIGLIORE AMICO - Ninamimi85 : @paola_valori @PeaceMusicLovee @rubio_chef Da me se chiamano Zaponi distinti tra lo zapone nero che sta molto per i… - GiorgiaVeron : Girar per la campagna durante la stagione della vendemmia è un’agonia - FerisTempora : @schwarzerose84 È successo anche a me durante il post vendemmia. Avevo un forte mal di testa causato dal verderame. -

Ultime Notizie dalla rete : vendemmia durante “Durante la vendemmia riapriamo le vigne anche agli enoturisti” La Stampa C’è un nuovo luna park in Premier col “Loco” Bielsa è sagra del gol

Sette reti fatte e sette subite in due partite, il suo Leeds è senza mezze misure «Mi piace vincere, guai a chi durante la partita resta dietro la linea della palla...» LONDRA. Il ritorno in Premier L ...

Trump & Putin, gli affari segreti: L'Espresso in edicola e online

Trump e Putin si stringono la mano nell'immagine di Valentina Vinci per l'Espresso del 20 settembre. Una copertina davvero scottante. Su un nuovo scoop del consorzio internazionale di giornalisti che ...

“Week end nelle vigne” prosegue anche nel periodo della vendemmia

La manifestazione del Movimento Turismo del Vino Calabria sarà un'occasione per gli appassionati di visitare le cantine nel periodo delle nuove produzioni vitivinicole Proseguirà per tutto il periodo ...

Sette reti fatte e sette subite in due partite, il suo Leeds è senza mezze misure «Mi piace vincere, guai a chi durante la partita resta dietro la linea della palla...» LONDRA. Il ritorno in Premier L ...Trump e Putin si stringono la mano nell'immagine di Valentina Vinci per l'Espresso del 20 settembre. Una copertina davvero scottante. Su un nuovo scoop del consorzio internazionale di giornalisti che ...La manifestazione del Movimento Turismo del Vino Calabria sarà un'occasione per gli appassionati di visitare le cantine nel periodo delle nuove produzioni vitivinicole Proseguirà per tutto il periodo ...