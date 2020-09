La testimonianza della madre di Claudio Baima Poma | l’uomo che ha ucciso suo figlio

MGloucester : Era bella, soprattutto: sentendola parlare capivi che l'intelligenza aveva un suo stile, e faceva parte della belle… - rivia_di : a Salerno e' stato denunciato un uomo che ha fotografato il voto..bene,e chi ha preteso la foto ,a testimonianza de… - Gitro77 : Altra importante scoperta avvenne poco più tardi, nel 1924 il paleografo Luigi Schiaparelli, con l'aiuto di una stu… - kattolikamente : 'La testimonianza morale della Chies avrà sempre conseguenze politiche. Se un particolare partito o un politico ha… - VANNASALERNO : RT @RepubblicaTv: Eugenio Finardi: 'La mia musica per le persone che vivono con l'Alzheimer': Eugenio Finardi è a fianco della Federazione… -

Ultime Notizie dalla rete : testimonianza della

Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti

Esasperato dall’emergenza rifiuti, come tantissimi palermitani, un residente del centro storico, Fabrizio Sanfilippo, presidente di Rinascita Ambiente, ieri aveva ufficialmente ‘aperto’, in piazza Gio ...Nel mondo la malattia di Alzheimer colpisce circa 40 milioni di persone e solo in Italia vi sono oltre un milione e duecentomila casi di demenza, 720mila dei quali legati a questa specifica patologia.ROMA - Dallo scoppio della pandemia nel mese di marzo, le autorità di governo in Venezuela, El Salvador e Paraguay hanno tenuto decine di migliaia di persone in strutture inadeguate alla quarantena ge ...