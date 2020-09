La Suddeütsche e il doping | la storia del ciclismo ci insegna a dubitare del Tour di Pogacar

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 21 settembre 2020) La Suddeütsche Zeitung pubblica un articolo che avanza più di qualche dubbio sull’impresa dello slovenoalde France. Sabato scorso, con una prestazione strabiliante a cronometro,ha annichilito il connazionale Roglic e ha conquistato maglia gialla e. Il quotidiano tedesco scrive che i dubbi sono qui e adesso. Che c’è materiale per interrogarsi e non cadere dal pero tra qualche tempo. E non certo perché su Twitter sono arrivati i complimenti di Lance Armstrong definito “uno dei più grandi truffatori nel mondo dello sport”. Il texano ha definito la crono di sabato “una delle migliori prestazioni che abbiamo mai visto nel”. Il quotidiano paragona la crono di sabato ai 100 metri alle Olimpiadi di Pechino ...