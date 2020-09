La sfida per ospitare il Tribunale Unificato dei Brevetti è aperta (Di lunedì 21 settembre 2020) Dopo l’amara sconfitta del 2017 per l’assegnazione dell’Agenzia Europea del Farmaco (EMA) andata alla rivale Amsterdam, Milano ci riprova. Per ora ha vinto la sfida nazionale ed è, ufficialmente, la candidata italiana ad accogliere gli uffici del Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB). Dopo mesi di stallo, il Governo ha scelto la città meneghina per ottenere la Terza Corte centrale per le cause brevettuali che, al momento, è assegnata a Londra. Il capoluogo lombardo ha scalzato la diretta concorrente, Torino, che all’inizio del 2020 aveva lanciato la sua candidatura. Ma che cosa è il TUB? Innanzitutto, va specificato che questo Tribunale non rientra formalmente nell’architettura istituzionale dell’Ue: si tratta di un organismo definito da ... Leggi su leurispes (Di lunedì 21 settembre 2020) Dopo l’amara sconfitta del 2017 per l’assegnazione dell’Agenzia Europea del Farmaco (EMA) andata alla rivale Amsterdam, Milano ci riprova. Per ora ha vinto lanazionale ed è, ufficialmente, la candidata italiana ad accogliere gli uffici deldei(TUB). Dopo mesi di stallo, il Governo ha scelto la città meneghina per ottenere la Terza Corte centrale per le cause brevettuali che, al momento, è assegnata a Londra. Il capoluogo lombardo ha scalzato la diretta concorrente, Torino, che all’inizio del 2020 aveva lanciato la sua candidatura. Ma che cosa è il TUB? Innanzitutto, va specificato che questonon rientra formalmente nell’architettura istituzionale dell’Ue: si tratta di un organismo definito da ...

I bianco-blù si impongono con un perentorio 1–4 mettendo al sicuro la sfida sfruttando l’uomo in più a causa ... lo schema viene raccolto da Giardi che si gira e di sinistro beffa Collavoli per il ...

FORCOLI – Partita spettacolare ieri al Brunner nell’esordio del Forcoli per la gara di andata del primo turni di Coppa Italia. Buono l’approccio alla sfida degli amaranto che dopo nove minuti passano ...

Courmayeur - Con l'arrivo del gruppo a Courmayeur, ieri mattina, si chiude quindi una grande sfida, un progetto che ha messo al centro il messaggio legato all'inclusione degli amputati attraverso il m ...

