La Roma rischia di perdere 3-0 a tavolino col Verona per aver inserito Diawara tra gli under 22 (Di lunedì 21 settembre 2020) All’inizio di ogni anno, le squadre consegnano una lista di 25 calciatori a cui si aggiungono tutti gli under 22 che si vuole. Nella passata stagione, Amadou Diawara era segnato in questa seconda lista; ha compiuto 23 anni a luglio ma per la scorsa stagione non è stato un problema perché fa fede lo status iniziale. Tuttavia, per quella appena cominciata, il centrocampista doveva essere inserito nella lista principale, cosa che non è successa e Diawara ha anche giocato titolare contro il Verona. Il regolamento in questi casi prevede la sconfitta a tavolino 3-0, ma la Roma è pronta a fare ricorso in caso di decisione sfavorevole del giudice sportivo. L’irregolarità infatti sarebbe soltanto di natura formale: nella lista A, la ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 21 settembre 2020) All’inizio di ogni anno, le squadre consegnano una lista di 25 calciatori a cui si aggiungono tutti gli22 che si vuole. Nella passata stagione, Amadouera segnato in questa seconda lista; ha compiuto 23 anni a luglio ma per la scorsa stagione non è stato un problema perché fa fede lo status iniziale. Tuttavia, per quella appena cominciata, il centrocampista doveva esserenella lista principale, cosa che non è successa eha anche giocato titolare contro il. Il regolamento in questi casi prevede la sconfitta a3-0, ma laè pronta a fare ricorso in caso di decisione sfavorevole del giudice sportivo. L’irregolarità infatti sarebbe soltanto di natura formale: nella lista A, la ...

Gazzetta_it : #Roma, che pasticcio con #Diawara: rischia lo 0-3 a tavolino col Verona - TuttoMercatoWeb : Roma, che pasticcio con Diawara: adesso rischia lo 0-3 a tavolino con l'Hellas Verona - Paladino70 : RT @SkySport: Diawara non è più Under 22, la Roma rischia sconfitta a tavolino contro il Verona - aquilinofilm : RT @SkySport: Diawara non è più Under 22, la Roma rischia sconfitta a tavolino contro il Verona - capitanfooturo : La Roma rischia lo 0-3 a tavolino per non aver inserito #Diawara nella lista di partenza della serie A. Spero ci si… -