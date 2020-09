La pianta che salva | qual è | quali benefici ha e come coltivarla

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 21 settembre 2020) Lachegrazie ai suoi numerosi: approfondiamo insieme! Nell’articolo di oggi, vi parleremo di unafamosissima, utilizzata molto spesso in cucina per preparare deliziose ricette, grazie al suo sapore unico… la salvia! Famosa proprio per i suoi utilizzi in ambito culinario, ma non solo, ha proprietà terapeutiche davvero incredibili per l’organismo. Ha origini antichissime, proprio qui, nel bacino del Mediterraneo: fin dalla notte dei tempi è stata utilizzatamedicina e in Oriente era nota per un potere in particolare: quello di allungare la longevità.mai la salvia è così importantemedicinale naturale? Le sue foglie sono ricche di fluteolo, flavonoidi, rosmarinico, vitamine ...