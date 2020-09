La paura coronavirus affossa i listini europei: Milano -3% (Di lunedì 21 settembre 2020) Di fronte all'emergenza coronavirus, con metà della Francia in lockdown e il rischio di blocchi anche in altri Paesi, i listini europei proseguono la caduta. Milano perde il 3% con il Ftse Mib sotto i ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 21 settembre 2020) Di fronte all'emergenza, con metà della Francia in lockdown e il rischio di blocchi anche in altri Paesi, iproseguono la caduta.perde il 3% con il Ftse Mib sotto i ...

MediasetTgcom24 : La paura coronavirus affossa i listini europei: Milano -3% #borsa - Corriere : In Europa la «seconda ondata» inizia a far paura non solo per l’aumento dei casi, ma anche per il numero di ospedal… - Agenzia_Ansa : #coronavirus Per paura del contagio ad Imperia rinunciano 140 scrutatori su 180. Lasciano anche 10 presidenti di se… - tigrelt : RT @IlPrimatoN: L'infettivologo Bassetti commenta l'affluenza alle urne nonostante il coronavirus: 'Gli italiani non sono un popolo bue' h… - tusciaweb : La paura del Coronavirus affossa le borse, Milano -3% Milano - La paura del Coronavirus affossa le borse, Milano -… -