La Mantovani si è risposata Matrimonio molto romantico per la vedova

Leggi su yeslife

(Di lunedì 21 settembre 2020) Ladi Pavarotti Nicolettasi èieri con Alberto Tinarelli a Bologna. Per lei abito color ghiaccio in coordinato con quello della figlia Alice Fiori d’arancio per Nicoletta. Le nozze della nota manager dello spettacolo si sono celebrate nel pomeriggio di ieri nella chiesa dell’Antoniano. Nicoletta in una recente intervista a … L'articolo Lasi èper laproviene da YesLife.it.