La mamma del bambino ucciso dal padre | Non avrei mai immaginato che Claudio potesse fare del male a nostro figlio

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 21 settembre 2020) “Erano molto legati, al massimo pensavodela me. Non a... Altrimenti nonmai lasciato che Andrea stesse con lui, nonmai scelto di trasferirmi a due passi dalla nostra vecchia casa per non portarglielo via. Ho accettato di stare qui da sola per non allontanare Andrea da suo” Così Iris Pezzetti la madre dell’undicennenella notte a Rivara (Torino) dalBaima Poma, operaio torinese di 47 anni che poi si è suicidato. I due due si erano separati un anno e mezzo fa, dopo dodici anni. La donna era andata a vivere poco distante dalla villetta in cui è avvenuta la tragedia. “Avrebbe dovuto ...