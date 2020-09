La gaffe di Teresa Bellanova che invita a votare per Emiliano. Ma il candidato di Italia Viva è Scalfarotto | VIDEO (Di lunedì 21 settembre 2020) Italia Viva chiede il voto disgiunto in Puglia? Anzi, no. La gaffe Teresa Bellanova durante le fasi finali della campagna elettorale per le Regionali è diventata virale sui social. Non si tratta, ovviamente – per via del silenzio elettorale -, di una dichiarazione arrivata nelle ultime ore, ma è stata comunque pubblicata su Twitter all’indomani di un altro errore, anch’esso corretto, da parte della ministra per le Politiche Agricole sulla data della Breccia di Porta Pia. LEGGI ANCHE > Teresa Bellanova ha detto che è meglio essere paragonati alla Fornero che a Salvini È cosa nota che Italia Viva, il partito di cui fa parte Teresa Bellanova, si sia ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 21 settembre 2020)chiede il voto disgiunto in Puglia? Anzi, no. Ladurante le fasi finali della campagna elettorale per le Regionali è diventata virale sui social. Non si tratta, ovviamente – per via del silenzio elettorale -, di una dichiarazione arrivata nelle ultime ore, ma è stata comunque pubblicata su Twitter all’indomani di un altro errore, anch’esso corretto, da parte della ministra per le Politiche Agricole sulla data della Breccia di Porta Pia. LEGGI ANCHE >ha detto che è meglio essere paragonati alla Fornero che a Salvini È cosa nota che, il partito di cui fa parte, si sia ...

