La favolosa sconfitta del No e la battaglia antipopulista che continua (Di lunedì 21 settembre 2020) Come previsto, il Sì antipolitico ha stravinto il referendum costituzionale per la riduzione dei parlamentari anche se con un margine meno plebiscitario rispetto alle condizioni di partenza, grazie anche a una vivace campagna social del No e alla palese vergogna che provavano quelli del Sì ad argomentare un’iniziativa nata in ambienti eversivi per scatenare la rabbia e il risentimento verso i partiti. Le regionali sono state una specie di pareggio tre a tre, a quanto sembra, tra coalizioni squinternate che ricordano le squadre colabrodo del maestro Zeman. Il governo è salvo, Conte e Casalino hanno passato la nottata. Zingaretti temeva il cinque a uno e invece ha portato a casa un buon risultato, sia pure con presidenti come Emiliano e De Luca che non sono esattamente dei suoi. Salvini non potrà dare l’agognata spallata e il fronte liberal ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 21 settembre 2020) Come previsto, il Sì antipolitico ha stravinto il referendum costituzionale per la riduzione dei parlamentari anche se con un margine meno plebiscitario rispetto alle condizioni di partenza, grazie anche a una vivace campagna social del No e alla palese vergogna che provavano quelli del Sì ad argomentare un’iniziativa nata in ambienti eversivi per scatenare la rabbia e il risentimento verso i partiti. Le regionali sono state una specie di pareggio tre a tre, a quanto sembra, tra coalizioni squinternate che ricordano le squadre colabrodo del maestro Zeman. Il governo è salvo, Conte e Casalino hanno passato la nottata. Zingaretti temeva il cinque a uno e invece ha portato a casa un buon risultato, sia pure con presidenti come Emiliano e De Luca che non sono esattamente dei suoi. Salvini non potrà dare l’agognata spallata e il fronte liberal ...

Nonostante la favolosa sconfitta di chi ha provato a difendere la politica, anche quella analfabeta, la battaglia contro il declino populista dell’Italia non può e non deve fermarsi. C’è da difendere ...

Nonostante la favolosa sconfitta di chi ha provato a difendere la politica, anche quella analfabeta, la battaglia contro il declino populista dell'Italia non può e non deve fermarsi. C'è da difendere ...