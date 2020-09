La famiglia di Willy dice basta: non usatelo per parlare di fascismo e razzismo, ci dissociamo (Di lunedì 21 settembre 2020) Un messaggio netto, preciso e chiaro. Viene dalla famiglia di Willy Monteiro che sulla pagina Facebook Il sorriso di Willy ha voluto lanciare un appello. basta con la strumentalizzazione politica dell’assassinio di Willy. basta usare il ragazzo, vittima di ferocia e crudeltà, per farne una bandiera contro il razzismo o il fascismo. Sono speculazioni da cui la famiglia si dissocia. L’appello della famiglia di Willy Questo il testo dell’appello della famiglia: “Carissimi, si stanno svolgendo molte iniziative lodevoli nei confronti del nostro amato Willy. Dediche, murales, eventi, manifestazioni, poesie. Vi ringraziamo veramente tanto per ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 21 settembre 2020) Un messaggio netto, preciso e chiaro. Viene dalladiMonteiro che sulla pagina Facebook Il sorriso diha voluto lanciare un appello.con la strumentalizzazione politica dell’assassinio diusare il ragazzo, vittima di ferocia e crudeltà, per farne una bandiera contro ilo il. Sono speculazioni da cui lasi dissocia. L’appello delladiQuesto il testo dell’appello della: “Carissimi, si stanno svolgendo molte iniziative lodevoli nei confronti del nostro amato. Dediche, murales, eventi, manifestazioni, poesie. Vi ringraziamo veramente tanto per ...

