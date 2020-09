La Corte suprema russa ha abolito il partito fondato da Navalny (Di lunedì 21 settembre 2020) Mentre in Germania Alexei Navalny è tornato a camminare, dopo l’avvelenamento che lo ha tenuto in coma per quasi un mese, in Russia la Corte suprema “taglia le gambe” al suo movimento. Il partito da lui fondato, Russia Futura, è stato ufficialmente abolito dopo che l’anno scorso il ministero della Giustizia aveva negato la registrazione del partito dando come spiegazione ufficiale il fatto che il nome fosse già stato usato da un altro organo politico. Ma in realtà era dal 2012 che l’attivista russo cercava di registrare un partito utilizzando nomi diversi. Il metodo Navalny e le elezioni amministrative Ogni volta il ministero della Giustizia russo trovava un motivo per ... Leggi su open.online (Di lunedì 21 settembre 2020) Mentre in Germania Alexeiè tornato a camminare, dopo l’avvelenamento che lo ha tenuto in coma per quasi un mese, in Russia la“taglia le gambe” al suo movimento. Ilda lui, Russia Futura, è stato ufficialmentedopo che l’anno scorso il ministero della Giustizia aveva negato la registrazione deldando come spiegazione ufficiale il fatto che il nome fosse già stato usato da un altro organo politico. Ma in realtà era dal 2012 che l’attivista russo cercava di registrare unutilizzando nomi diversi. Il metodoe le elezioni amministrative Ogni volta il ministero della Giustizia russo trovava un motivo per ...

