La casa di Alberto Sordi e quella poltrona da barbiere (Di lunedì 21 settembre 2020) Dal 16 settembre fino al 31 gennaio si può visitare, alle Terme di Caracalla, la casa di Alberto Sordi. È una bella iniziativa che fa mantenere viva, insieme alla programmazione dei suoi film, la memoria di Sordi. Sono stato più volte in quella casa e ricordo che un giorno, passeggiando Alberto ed io lungo la piscina, lui si fermò di colpo, guardò la piscina e poi mi disse: «A volte mi chiedo: ma che cavolo me la sono fatta a fare!». Non risposi perché mi era venuto da ridere. La casa è bellissima e lui la arredò a suo gusto e sua misura. Aveva un angolo da barbiere, con la poltrona tipica dei barbieri, dove amava farsi la barba. Non finirò mai ... Leggi su iltempo (Di lunedì 21 settembre 2020) Dal 16 settembre fino al 31 gennaio si può visitare, alle Terme di Caracalla, ladi. È una bella iniziativa che fa mantenere viva, insieme alla programmazione dei suoi film, la memoria di. Sono stato più volte ine ricordo che un giorno, passeggiandoed io lungo la piscina, lui si fermò di colpo, guardò la piscina e poi mi disse: «A volte mi chiedo: ma che cavolo me la sono fatta a fare!». Non risposi perché mi era venuto da ridere. Laè bellissima e lui la arredò a suo gusto e sua misura. Aveva un angolo da, con latipica dei barbieri, dove amava farsi la barba. Non finirò mai ...

capulliarianna : Con Alberto ci siamo svegliati alle 8.00. Sono le 10.18 e abbiamo fatto colazione, pulito tutta casa, fatto una lav… - Claplaz : RT @7Robymar: Nella prossima puntata di Ulisse, Alberto Angela ci farà fare un tour della casa di Antonio Conte. - alberto_pilotto : RT @francycognato: Due miciotti favolosi in cerca di adozione Vivono fuori dal rifugio, tra troppi pericoli, compreso il rischio di finire… - alberto_pilotto : RT @fulviocerutti: Il cane salva il vicino di casa rimasto intrappolato sotto l’auto a cui stava lavorando @lazampa @lastampa - imlook87 : @PaceEBeneSempre @Enrico1306 Vuoi un esempio in casa nostra? Luis Alberto! Mettila come vuoi, ma alcuni giocatori,… -