La Bielorussia abbandonata chiede solo elezioni vere

(Di lunedì 21 settembre 2020) Per la sesta domenica consecutiva le strade di Minsk, capitale della, hanno assistito alle manifestazioni pacifiche degli oppositori e all’intervento, spesso brutale, delle forze di sicurezza che il presidente Lukashenko lancia contro i cortei che inalberano la bandiera bianco-rosso-bianca. Le letture che in Occidente si danno di questa crisi sono quasi sempre inutilmente arzigogolate. E lo sono sia quelle di chi segue le proteste con simpatia sia quelle di chi, invece, le osteggia. Non è vero che la crisi dellaricorda quella della Polonia degli anni Ottanta o quella dell’Ucraina dell’Euromaidan del 2014. Per una ragione molto semplice: non c’è, nelle proteste di Minsk, quel marcato tono anti-sovietico o anti-russo che ha caratterizzato gli eventi di Danzica e di Kiev.

Ultime Notizie dalla rete : Bielorussia abbandonata

L'Eco di Bergamo

Varsavia, 16 set 10:55 - (Agenzia Nova) - L'abbandono del progetto Nord Stream 2 è l'unica soluzione dopo quanto accaduto in Bielorussia e all'oppositore politico russo Aleksej Navalnyj. Lo ha ...Se erano prevedibili le decisioni del Consiglio Europeo sulla Bielorussia, non per questo erano inevitabili, ma ancora una volta l'Unione Europea ha scelto di seguire la strada della sottomissione all ...BELGRADO La politica del “doppio fronte” comincia a diventare ingestibile per la Serbia, soprattutto quando si vanno a toccare nervi scoperti come quello della crisi in Bielorussia. E così Belgrado ha ...