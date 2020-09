Khedira Juventus, il futuro sarà in Turchia: il nuovo club (Di lunedì 21 settembre 2020) Prosegue il braccio di ferro tra Sami Khedira e la Juventus. Il centrocampista, ormai fuori dal progetto di Andrea Pirlo, non ha intenzione di rescindere se non gli sarà riconosciuta una ricca buonuscita. Secondo quanto riportato dal Giornale, però, il ragazzo potrebbe essere molto vicino all’addio. Il Galatasary avrebbe mostrato un reale interesse per lui. Juventus: il Galatasary su Khedira Il club turco avrebbe bisogno di un calciatore di esperienza internazionale da poter collocare al centro del campo. Prima, però, bisognerà risolvere la questione con la società di Andrea Agnelli. Leggi anche:Morata Juventus, “Sky Sport”: Paratici torna pesantemente sull’ex Real L’ex Real Madrid, nei giorni scorsi, è stato ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 21 settembre 2020) Prosegue il braccio di ferro tra Samie la. Il centrocampista, ormai fuori dal progetto di Andrea Pirlo, non ha intenzione di rescindere se non gli sarà riconosciuta una ricca buonuscita. Secondo quanto riportato dal Giornale, però, il ragazzo potrebbe essere molto vicino all’addio. Il Galatasary avrebbe mostrato un reale interesse per lui.: il Galatasary suIlturco avrebbe bisogno di un calciatore di esperienza internazionale da poter collocare al centro del campo. Prima, però, bisognerà risolvere la questione con la società di Andrea Agnelli. Leggi anche:Morata, “Sky Sport”: Paratici torna pesantemente sull’ex Real L’ex Real Madrid, nei giorni scorsi, è stato ...

