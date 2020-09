Juventus, senti Ambrosini: “Morata sarà il Benzema di Pirlo” (Di lunedì 21 settembre 2020) La casacca numero 9 della Juventus sarebbe finalmente pronta ad avere un suo legittimo proprietario. Sarebbe infatti Alvaro Morata il nuovo attaccante bianconero individuato da Paratici. La trattativa avrebbe trovato una clamorosa accelerazione nelle ultime ore, tant’è che l’arrivo dell’ex Real Madrid sarebbe atteso già per la nottata. Una trattativa che si sarebbe delineata soprattutto a causa delle difficoltà che ormai da settimane sorgono sul fronte Dzeko. Il bosniaco, oggetto di mercato in balia delle volontà di Roma e Napoli, sarebbe dunque destinato a non sbarcare a Torino. Il direttore sportivo bianconero avrebbe voluto slegarsi da questo nodo di trattative, il quale avrebbe visto la Vecchia Signora ricoprire il ruolo di inerme spettatrice nei confronti delle dispute tra le varie parti chiamate in causa. LEGGI ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 21 settembre 2020) La casacca numero 9 dellasarebbe finalmente pronta ad avere un suo legittimo proprietario. Sarebbe infatti Alvaro Morata il nuovo attaccante bianconero individuato da Paratici. La trattativa avrebbe trovato una clamorosa accelerazione nelle ultime ore, tant’è che l’arrivo dell’ex Real Madrid sarebbe atteso già per la nottata. Una trattativa che si sarebbe delineata soprattutto a causa delle difficoltà che ormai da settimane sorgono sul fronte Dzeko. Il bosniaco, oggetto di mercato in balia delle volontà di Roma e Napoli, sarebbe dunque destinato a non sbarcare a Torino. Il direttore sportivo bianconero avrebbe voluto slegarsi da questo nodo di trattative, il quale avrebbe visto la Vecchia Signora ricoprire il ruolo di inerme spettatrice nei confronti delle dispute tra le varie parti chiamate in causa. LEGGI ...

CosimoCarrozzo4 : @Gallo9Modazza Senti orsetto panda goditi il tuo Vidal ma sul suo braccio restano gli scudetti Juventus sul mio acc… - MlCH_95 : Alvaro è il Vasco Rossi della Juventus. Sul web tutti gli juventini lo odiano, poi senti gli juventini di persona e… - MaxScherzyIT : @dan_ceres Ciao Dan ??senti c è un mio amico che ha un blog dove parla di calciomercato della Juventus voleva sapere… - Juventus_RT : RT @Amookeena: 'Vidal e Conte massima espressione dell'interismo' In effetti da sempre quando senti 'Arturo Vidal' e 'Antonio Conte' li as… - hbk_89 : Senti Andrea, De Sciglio non riusciamo a venderlo, abbiamo richieste per Pellegrini..sai che c'è, non rischiamo inf… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus senti Dybala Juventus, senti Pirlo: “Può giocare ovunque” Juve Dipendenza Mercato Juventus: annuncio di Paratici su Dzeko e Suarez

Il Chief Football Officer della Juventus Fabio Paratici si è espresso sulla caccia del club bianconero a un bomber in grado di sostituire Gonzalo Higuain: “Non c’è una situazione Dzeko. C’è una situaz ...

Roma, terzino destro, centrale e regista: a Fonseca non manca solo il bomber

Non passi il principio che alla Roma serva solo un attaccante. Non è così. Serve un attaccante, il suo vice (il Kalinic della situazione, per intenderci, ma non necessariamente lui): due, quindi. Manc ...

Il Chief Football Officer della Juventus Fabio Paratici si è espresso sulla caccia del club bianconero a un bomber in grado di sostituire Gonzalo Higuain: “Non c’è una situazione Dzeko. C’è una situaz ...Non passi il principio che alla Roma serva solo un attaccante. Non è così. Serve un attaccante, il suo vice (il Kalinic della situazione, per intenderci, ma non necessariamente lui): due, quindi. Manc ...