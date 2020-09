Juventus | Matuidi esulta si Instagram | “Grande debutto!”

Leggi su tuttojuve24

(Di lunedì 21 settembre 2020) Andrea Pirlo, detto il Maestro, ha suonato la prima sinfonia per la sua Signora. Un grande esordio per la, capace di imporsi 3-0 contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. Il match contro i blucerchiati di luglio è solamente un ricordo; in quell'occasione la ormai ex squadra di Maurizio Sarri aveva comunque vinto, ma sul piano del gioco era stata surclassata dai genovesi. Ieri sera è stata tutta un'altra storia, in quanto lafin dal 1′ è entrata in campo con fame e con la voglia di vincere e di convincere, soprattutto. Poche le note stonate, in una sinfonia resa non perfetta da alcune sbavature che potevano costare caro ai bianconeri di Pirlo.