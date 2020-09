Juventus, Khedira nel mirino del Galatasaray (Di lunedì 21 settembre 2020) Sami Khedira non rientra nei piani della Juventus e piacerebbe al Galatasaray L’avventura di Sami Khedira alla Juventus sembra ormai giunta al termine. Il tedesco, che nell’ultima stagione è stato vittima da tanti problemi fisici, non rientrerebbe nei piani di Pirlo e la società bianconera vorrebbe liberarsi del suo pesante ingaggio. Secondo quanto riportato da Il Giornale, ci sarebbe un club turco sulle tracce di Khedira: ovvero il Galatasaray. Il centrocampista tedesco potrebbe quindi trovare nuova linfa vitale in Turchia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Saminon rientra nei piani dellae piacerebbe alL’avventura di Samiallasembra ormai giunta al termine. Il tedesco, che nell’ultima stagione è stato vittima da tanti problemi fisici, non rientrerebbe nei piani di Pirlo e la società bianconera vorrebbe liberarsi del suo pesante ingaggio. Secondo quanto riportato da Il Giornale, ci sarebbe un club turco sulle tracce di: ovvero il. Il centrocampista tedesco potrebbe quindi trovare nuova linfa vitale in Turchia. Leggi su Calcionews24.com

