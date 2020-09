Juventus, il ritorno di Alvaro Morata: tutte le cifre del prestito dall’Atletico (Di lunedì 21 settembre 2020) Il ritorno di Alvaro Morata alla Juventus sembra ormai cosa fatta. Il calciatore dovrebbe arrivare dall’Atletico Madrid con un prestito di 9 milioni di euro, con possibilità di rinnovo anche per la stagione 2021/2022 e diritto di riscatto fissato a 45 milioni di euro. Il posto in attacco all’Atletico Madrid lasciato libero da Morata potrebbe essere preso da Luis Suarez, ormai cacciato dal Barcellona nonostante la trattativa per l’addio non sia ancora vicina ad una risoluzione. Leggi su sportface (Di lunedì 21 settembre 2020) Ildiallasembra ormai cosa fatta. Il calciatore dovrebbe arrivare dall’Atletico Madrid con undi 9 milioni di euro, con possibilità di rinnovo anche per la stagione 2021/2022 e diritto di riscatto fissato a 45 milioni di euro. Il posto in attacco all’Atletico Madrid lasciato libero dapotrebbe essere preso da Luis Suarez, ormai cacciato dal Barcellona nonostante la trattativa per l’addio non sia ancora vicina ad una risoluzione.

DiMarzio : #Calciomercato, la #Juventus al lavoro per il ritorno di #Morata - juventusfc : A cinque giorni da #JuveSamp, la Juve è tornata ad allenarsi! ?? - forumJuventus : [EN] Daily Mirror - Everton, via Iwobi e Kean. Via libera alla Juventus per il ritorno dell'attaccante italiano ??… - CrapanzanoRobin : RT @DiMarzio: #Calciomercato, la #Juventus al lavoro per il ritorno di #Morata - ThePepps10 : Il ritorno #Morata alla #Juventus è la prova conclamata che #Paratici sia da tempo in un vortice di confusione.… -