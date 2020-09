Juventus, è già feeling tra Cristiano Ronaldo e Baronio (Di lunedì 21 settembre 2020) Tra Roberto Baronio e Cristiano Ronaldo è scattato subito un gran feeling Grandi sorrisi in casa Juventus dopo il buon esordio in campionato contro la Sampdoria. L’ambiente è sereno e cominciano già a crearsi i primi nuovi legami. Tra questi ci sarebbe quello tra Roberto Baronio, elemento importante dello staff di Pirlo, e Cristiano Ronaldo. Nelle sue storie Instagram, l’ex Napoli ha postato una foto dell’abbraccio con CR7, scrivendo a commento: «Un onore». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Tra Robertoè scattato subito un granGrandi sorrisi in casadopo il buon esordio in campionato contro la Sampdoria. L’ambiente è sereno e cominciano già a crearsi i primi nuovi legami. Tra questi ci sarebbe quello tra Roberto, elemento importante dello staff di Pirlo, e. Nelle sue storie Instagram, l’ex Napoli ha postato una foto dell’abbraccio con CR7, scrivendo a commento: «Un onore». Leggi su Calcionews24.com

