Juventus, duro attacco alla società: “Gestione dilettantesca. Non da Juve” (Di lunedì 21 settembre 2020) Juventus – La Juventus di Pirlo prende forma. Dopo l’ottima prestazione di ieri, sembra essere rinata la Juve, dopo un’annata “buia” sotto la gestione Sarri. Il nuovo tecnico ha vinto e convinto, portando gioco e aggressività. Una però delle lacune della squadra è la mancanza di un numero 9. Nelle ultime ore la Juventus è passata dal tramonto della trattativa per Suarez, al blocco per quella di Dzeko, che infine ha portato Alvaro Morata a Torino. Molti si sono espressi a favore di questo “ritorno”. Juventus, Caronni attacca la dirigenza In merito si è espresso anche Matteo Caronni, giornalista sportivo vicino all’ambiente juventino, che ha lanciato la sua stoccata alla società bianconera: “Capisco le ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 21 settembre 2020)– Ladi Pirlo prende forma. Dopo l’ottima prestazione di ieri, sembra essere rinata la Juve, dopo un’annata “buia” sotto la gestione Sarri. Il nuovo tecnico ha vinto e convinto, portando gioco e aggressività. Una però delle lacune della squadra è la mancanza di un numero 9. Nelle ultime ore laè passata dal tramonto della trattativa per Suarez, al blocco per quella di Dzeko, che infine ha portato Alvaro Morata a Torino. Molti si sono espressi a favore di questo “ritorno”., Caronni attacca la dirigenza In merito si è espresso anche Matteo Caronni, giornalista sportivo vicino all’ambiente juventino, che ha lanciato la sua stoccatasocietà bianconera: “Capisco le ...

Care amiche e cari amici di Tuttosport, Edin Dzeko è al centro della più intricata e folle trattativa degli ultimi anni. Intricata perché dipende da altre due trattative: quella feroce per stabilire i ...

Il Napoli ha una struttura consolidata negli anni e sarà un'altra squadra che farà di tutto per non far rivincere la Juventus. Mi è piaciuta molto ... Fossi il Napoli terrei duro su Koulibaly, ma ho l ...

Esclusiva Sampnews24 – Juventus Sampdoria, il tocco di mano di Bonucci e l’ammonizione a Tonelli: analizziamo gli episodi con Mauro Bergonzi Juventus Sampdoria è stata una partita a senso unico. La sq ...

