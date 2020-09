Juve, ecco Morata: lo spagnolo è atterrato all’aeroporto di Caselle (Di martedì 22 settembre 2020) Alvaro Morata è atterrato all’aeroporto di Caselle e domani sosterrà le visite mediche per la Juventus – VIDEO Alvaro Morata è pronto a riabbracciare i colori bianco e nero della Juve. Lo spagnolo è atterrato pochi minuti fa a Torino, all’aeroporto di Caselle, e domani sosterrà le visite mediche con il club torinese. Morata, accompagnato da tutta la famiglia al momento dello sbarco, sarà il nuovo numero nove bianconero e tornerà a giocare per la Juve dopo quatto anni dall’ultima volta. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 settembre 2020) Alvaroall’aeroporto die domani sosterrà le visite mediche per lantus – VIDEO Alvaroè pronto a riabbracciare i colori bianco e nero della. Lopochi minuti fa a Torino, all’aeroporto di, e domani sosterrà le visite mediche con il club torinese., accompagnato da tutta la famiglia al momento dello sbarco, sarà il nuovo numero nove bianconero e tornerà a giocare per ladopo quatto anni dall’ultima volta. Leggi su Calcionews24.com

