(Di lunedì 21 settembre 2020) Serie A, le polemiche dellagiornata di campionato riguardano ladinella propria area diin-Sampdoria. Ladi Andrea Pirlo si presenta in Serie A nel migliore dei modi, con una vittoria netta sulla Sampdoria che però non evita le critiche per quelladi Leonardoche anima le discussioni da bar del primo lunedì del campionato 2020-2021. Leonardo-Sampdoria, il tocco con il braccio di: l’arbitro vede ma non assegna il calcio diIl caso da moviola, delicatissimo, si registra sul finire del primo tempo. Il difensore dellantus Leonardo, ...

juventusfc : Il report ?? di #JuveSamp? Qui! - Solano_56 : Su #Milik-#Roma/#Dzeko-#Juve, resta l’ottimismo tra le parti sulla buona riuscita dell’affare. L’agente di Milik,… - carlolaudisa : Apre #Kulusevski, chiude #CR7. Nel 3-0 sulla Samp c’è’ tutta la freschezza della #Juve di #Pirlo. Buona la prima - macmax22 : RT @juventusfc: Il report ?? di #JuveSamp? Qui! - milannewsmondo : Juve, buona la prima ma è già polemica per la mano di Bonucci. Perché l’arbitro non ha dato il rigore?… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve buona

"Finalmente. Sacrosante le parole di Nicola Rizzoli e sacrosanta l’interpretazione arbitrale. Torniamo ad appassionarci. Aria nuova in Serie A... uffà sognavo". A scriverlo è Carlo Alvino, giornalista ...Juventus Sampdoria è andata in archivio. I bianconeri si sono imposti con un rotondo 3-0, risultato che poteva essere anche più penalizzante per i blucerchiati se non ci fossero state alcune ottime pa ...Nel corso di Sky Calcio Club è intervenuto Beppe Bergomi, ex difensore dell'Inter: “Dzeko ti permette più soluzioni, farà bene alla Juve. Con Milik la Roma ci perde: è un buon attaccante, ma se devo p ...