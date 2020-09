Jacques Kammermann figlio Myriam Catania | la lontananza si fa sentire

(Di lunedì 21 settembre 2020) Grande Fratello Vip, lacrime perladi suoisi fa: pronta a lasciare la casa?, Fonte foto: GettyImagesQuesta sera su Canale 5 andrà in onda il terzo appuntamento con il Grande Fratello Vip 5, le sorprese non mancheranno nel programma di Alfonso Signorini ora che tutti i concorrenti sono entrati nella casa. Si entra sempre di più nel vivo del gioco e il reality comincia a prendere forma, non mancano i primi problemi, tra le prime a crollareche già, a poche ore dal suo ingresso è scoppiata in lacrime. L’attrice e doppiatrice sente infatti la mancanza ...

Ultime Notizie dalla rete : Jacques Kammermann

Si tratta di una delle protagoniste ‘misteriose’ della nuova edizione del Grande Fratello Vip: lei è l’attrice Myriam Catania e a molti il suo nome dice davvero poco. In realtà, non solo è figlia d’ar ...L'episodio è arrivato nella serata di ieri, mentre entrambe erano in giardino a scambiarsi confidenze. "Sei molto diversa da come immaginavo", dice Myriam ad Elisabetta con un bicchiere di vino in man ...Al Grande Fratello Vip un momento difficile per Myriam Catania. Myriam Catania è entrata nell'ultima diretta del reality condotto da Alfonso Signorini, ma l’impatto della vita nella casa è stato più d ...