Ivan Zazzaroni lo conosciamo tutti | ma avete mai visto la sua fidanzata? Sicuramente si | è una nota giornalista di Studio Aperto

Ivan Zazzaroni lo vediamo spesso in tv, soprattutto il sabato sera a "Ballando con le stelle" dove il giornalista e conduttore italiano ricopre in ruolo di giudice. Ma sapete chi è la fidanzata del noto volto storico del dancing show di Raiuno condotto da Milly Carlucci? Ebbene anche lei è un volto noto della tv, si tratta di Monica Gasparini che con Ivan Zazzaroni, con lui condivide tanto, in primis la passione per il giornalismo. La Gasparini è infatti, ad oggi, Capo direttore centrale di Studio Aperto, il telegiornale in onda su Italia Uno. Una carriera ricca di impegno e dedizione ma soprattutto di passione per il giornalismo quella di Monica Gasparini.

