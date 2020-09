Italia viva, disfatta nelle urne: dallo 0,6 in Veneto al 2% in Puglia. Neanche in Toscana sono decisivi, solo in Campania superano il 5% (Di lunedì 21 settembre 2020) Tra i grandi sconfitti nelle urne delle elezioni Regionali entra di diritto Italia viva. I progetti di Matteo Renzi di essere il terzo incomodo della maggioranza, nonché forza di centro capace di rovinare i piani di Pd e M5s, si sono infranti di fronte alla realtà dei voti. I renziani non solo arrivano lontanissimi dalla soglia del 8-10 per cento (invocata più volte in retroscena sui giornali), ma nella maggior parte dei casi non toccano neppure il 5 per cento. Neanche in Toscana, patria dell’ex premier, la lista di Italia viva (che qui correva con +Europa) può consolarsi con l’idea di essere stata decisiva per far vincere il centrosinistra: Eugenio Giani ha vinto con un margine ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) Tra i grandi sconfittidelle elezioni Regionali entra di diritto. I progetti di Matteo Renzi di essere il terzo incomodo della maggioranza, nonché forza di centro capace di rovinare i piani di Pd e M5s, siinfranti di fronte alla realtà dei voti. I renziani nonarrivano lontanissimi dalla soglia del 8-10 per cento (invocata più volte in retroscena sui giornali), ma nella maggior parte dei casi non toccano neppure il 5 per cento.in, patria dell’ex premier, la lista di(che qui correva con +Europa) può consolarsi con l’idea di essere stata decisiva per far vincere il centrosinistra: Eugenio Giani ha vinto con un margine ...

