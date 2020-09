Italia Olanda al Gewiss Stadium: ufficiale il cambio di sede (Di lunedì 21 settembre 2020) L’Italia giocherà la sfida di Nations League contro l’Olanda tra le mura del Gewiss Stadium: ufficiale il cambio di sede «Gli Azzurri a Bergamo dopo 14 anni: Italia-Paesi Bassi (UNL) allo Stadio ‘Atleti Azzurri d’Italia’ . ufficiale il cambio di sede per la terza gara in programma nella prossima finestra internazionale. Dopo l’ufficializzazione dello spostamento da Parma a Firenze dell’amichevole Italia-Moldova (7 ottobre), la Figc ha definito, d’intesa con Knvb e Uefa, anche la nuova sede di Italia-Paesi Bassi, 4ª giornata di Nations League: si disputerà allo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 settembre 2020) L’giocherà la sfida di Nations League contro l’tra le mura delildi«Gli Azzurri a Bergamo dopo 14 anni:-Paesi Bassi (UNL) allo Stadio ‘Atleti Azzurri d’’ .ildiper la terza gara in programma nella prossima finestra internazionale. Dopo l’ufficializzazione dello spostamento da Parma a Firenze dell’amichevole-Moldova (7 ottobre), la Figc ha definito, d’intesa con Knvb e Uefa, anche la nuovadi-Paesi Bassi, 4ª giornata di Nations League: si disputerà allo ...

