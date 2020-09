Internazionali | Pliskova si ritira | Halep regina di Roma

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 21 settembre 2020) Al terzo tentativo Simonaha fatto centro. La rumena si è aggiudicata la 77esima edizione degliBNL d`Italia femminili che si sono conclusi al Foro Italico. In finale la, numero 2 del ranking e prima favorita del seeding, ha superato la ceca Karolina, n.4 WTA e seconda testa di serie, nonché campionessa in carica, costretta al ritiro per infortunio sul punteggio di 60 2-1 per la 28enne rumena di Costanza dopo appena 32 minuti di partita.