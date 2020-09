Internazionali BNL d’Italia 2020 | non c’è partita tra Halep e Pliskova | la ceca si ritira | finale alla rumena

WeAreTennisITA : 18 anni, numero 249 del mondo, capace di vincere il suo primo match nei 1000 contro Stan Wawrinka agli Internaziona… - WeAreTennisITA : Agli Internazionali BNL d'Italia torna a parlare @RafaelNadal?? ??? 'Quando prendi una decisione vai avanti con quell… - VinceMartucci : Agli Internazionali BNL d'Italia c'erano stati altri infortuni in finale, ma tutte le giocatrici avevano concluso c… - sportface2016 : #IBI20 Simona #Halep domina Karolina #Pliskova: ceca costretta al ritiro sul 6-0 2-1, alla rumena il torneo capit… - TennisUpToDate2 : #IBI20 #Tennis #TennisNews Simona Halep wins Internazionali BNL d'Italia Rome 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Internazionali BNL

14:30 – Ultima giornata dell’edizione 2020 degli Internazionali BNL d’Italia. Tutto pronto sul Centrale per la finale femminile tra Simona Halep e la campionessa uscente Karolina Pliskova, sotto 4-7 n ...ROME, SEP 21 - Italian Tennis Federation (FIT) President Angelo Binaghi said Monday that it may be necessary to move the Italian Open, or the Internazionali Open Bnl d'Italia, away from Rome because o ..."E' mancata l'impresa dei nostri azzurri, ma siamo convinti che le prospettive del nostro tennis, grazie ai nostri giovani, saranno straordinarie nei prossimi anni". È l'opinione del presidente della ...