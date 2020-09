Internazionali BNL d’Italia 2020 | Djokovic | “Ho giocato bene nei momenti decisivi”

Leggi su sportface

(Di lunedì 21 settembre 2020) “E’ un periodo molto strano per tutti. Voglio dare il mio supporto a tutti quelli che lottano contro il virus. Voglio ringraziare tutti quelli che sono rimasti fino alla fine, siete dei grandi tifosi di tennis. Grazie di cuore. Congratulazioni a Diego e al suo team, hanno fatto una bellissima settimana battendo Nadal e Shapovalov . Ti auguro il meglio per Parigi e per il resto della stagione. Ringrazio il mio team che è con me neipositivi e negativi della mia carriera”. Queste le parole di Novakdopo la vittoria degliBNL d’Italia, conquistati dopo aver battuto in finale Diego Sebastian Schwartzman con il punteggio di 7-5 6-3. “Non hoil mio miglior tennis durante la settimana, ma ho l’ho trovato nei ...