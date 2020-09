Inter, Vidal saluta il Barcellona: “Sarete sempre nel mio cuore, ringrazio tutti. Prima dell’addio voglio dire una cosa” (Di lunedì 21 settembre 2020) Arturo Vidal è Intervenuto per salutare il Barcellona dopo il suo passaggio all'Inter.VIDEO Inter-Vidal, il cileno termina le visite mediche: oggi la firma con i nerazzurri. Le immaginiIl centrocampista cileno ormai ex blaugrana ha finalmente raggiunto l'accordo con la società nerazzurra per il suo ritorno in Italia, dopo gli anni passati tra il 2011 e il 2015 alla Juventus. Voluto fortemente dal tecnico dei milanesi Antonio Conte, la nuova mezzala Interista andrà a completare uno scacchiere già molto assortito: capace di rifinire il gioco ma anche di bloccare le manovre offensive avversarie, Vidal rappresenta quella pedina di esperienza e sostanza che serviva alla compagine del ... Leggi su mediagol (Di lunedì 21 settembre 2020) Arturovenuto perre ildopo il suo passaggio all'.VIDEO, il cileno termina le visite mediche: oggi la firma con i nerazzurri. Le immaginiIl centrocampista cileno ormai ex blaugrana ha finalmente raggiunto l'accordo con la società nerazzurra per il suo ritorno in Italia, dopo gli anni passati tra il 2011 e il 2015 alla Juventus. Voluto fortemente dal tecnico dei milanesi Antonio Conte, la nuova mezzalaista andrà a completare uno scacchiere già molto assortito: capace di rifinire il gioco ma anche di bloccare le manovre offensive avversarie,rappresenta quella pedina di esperienza e sostanza che serviva alla compagine del ...

