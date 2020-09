Instant Poll ore 15. Referendum: il SI doppia il NO. Regionali: plebiscito per Zaia in Veneto. De Luca verso la riconferma in Campania. Testa a testa in Toscana e Puglia. Liguria e Marche al centro destra (Di lunedì 21 settembre 2020) Ecco il primo Instant Poll realizzato da Lab2101 di Roberto Baldassarri per affaritaliani.it: delle sei regioni a statuto ordinario al voto (Campania, Liguria, Marche, Puglia, Veneto, Toscana) 3 vanno al centro destra, una al centrosinistra, partita apertissima nelle altre due. Referendum per il taglio dei parlamentari: SI 64,7%-68,7%, NO 31,3%-35,3%. Regionali Campania: VALERIA CIARAMBINO (M5S): 13,7-17,7%; STEFANO CALDORO (cdx) 28,4-32,4%: VINCENZO DE Luca (csx) 49,4-53,4%; Altri 1,5-2,5%. Liguria: ARISTIDE FAUSTO MASSARDO (Italia Viva) 2,1-4,1%; FERRUCCIO SANSA (csx-M5S) 34,1-38,1%; GIOVANNI TOTI (cdx) 52,4%-56,4%; ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 21 settembre 2020) Ecco il primorealizzato da Lab2101 di Roberto Baldassarri per affaritaliani.it: delle sei regioni a statuto ordinario al voto () 3 vanno al, una alsinistra, partita apertissima nelle altre due.per il taglio dei parlamentari: SI 64,7%-68,7%, NO 31,3%-35,3%.: VALERIA CIARAMBINO (M5S): 13,7-17,7%; STEFANO CALDORO (cdx) 28,4-32,4%: VINCENZO DE(csx) 49,4-53,4%; Altri 1,5-2,5%.: ARISTIDE FAUSTO MASSARDO (Italia Viva) 2,1-4,1%; FERRUCCIO SANSA (csx-M5S) 34,1-38,1%; GIOVANNI TOTI (cdx) 52,4%-56,4%; ...

