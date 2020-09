Inizia la settimana del RIBALTONE METEO: dal MALTEMPO al FREDDO (Di lunedì 21 settembre 2020) Siamo ad un passo dall’inizio ufficiale della nuova stagione astronomica. Quest’anno l’avvio dell’autunno cade ufficialmente il 22 settembre e le condizioni METEO stanno assumendo in effetti una veste più consona al periodo, con l’Italia già in balia di una circolazione d’aria instabile. Dopo il periodo di caldo e anticiclone, lo scenario è già mutato per l’espansione di una pur blanda area depressionaria che si è estesa dalla Penisola Iberica verso la Francia lambendo anche l’Italia. Il tempo è infatti peggiorato nel corso del weekend al Centro-Nord, con precipitazioni spesso temporalesche. Le temperature sono calate, ma permangono ancora superiori alla norma. Nuovi impulsi d’instabilità caratterizzeranno quest’avvio di settimana e ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 21 settembre 2020) Siamo ad un passo dall’inizio ufficiale della nuova stagione astronomica. Quest’anno l’avvio dell’autunno cade ufficialmente il 22 settembre e le condizionistanno assumendo in effetti una veste più consona al periodo, con l’Italia già in balia di una circolazione d’aria instabile. Dopo il periodo di caldo e anticiclone, lo scenario è già mutato per l’espansione di una pur blanda area depressionaria che si è estesa dalla Penisola Iberica verso la Francia lambendo anche l’Italia. Il tempo è infatti peggiorato nel corso del weekend al Centro-Nord, con precipitazioni spesso temporalesche. Le temperature sono calate, ma permangono ancora superiori alla norma. Nuovi impulsi d’instabilità caratterizzeranno quest’avvio die ...

Ultime Notizie dalla rete : Inizia settimana La settimana inizia con nuvole, qualche pioggia e temperature in calo BergamoNews.it Lazio: per la difesa piace Mustafi, ma Tare indaga sull'infortunio

Cavalli di ritorno. Uno sempre seguito e monitorato, ma mai ingaggiato, l’altro ha già vestito il biancoceleste, conosce bene ambiente e allenatore. Per la difesa della Lazio spunta da un lato Shkodra ...

Opere pubbliche, suona l’allarme Non si trovano ditte per i lavori

I soldi ci sono, il progetto pure, ma mancano le ditte per realizzare i lavori. E’ il paradosso che sta vivendo in questi mesi il Comune di Prato, dove si fa grande fatica a trovare aziende disponibil ...

Chiara Ferragni: «Sono nata con il digitale, ora divento grande con un partner o con la Borsa»

L’ aumento di capitale — eseguibile entro fine ottobre — è già stato realizzato e tutti i soci hanno sottoscritto per la propria quota. Non c’è, dunque, stato il cambiamento degli assetti azionari di ...

