Inail: i dati dei contagi da Covid19 sui posti di lavoro (Di lunedì 21 settembre 2020) Inail: il quadro dei contagiati Covid19 sul posto di lavoro. Primo fra tutti l’ambito sanitario Sconcerta il dato numerico diffuso dall’Inail sui contagi da Covid19 sui luoghi di lavoro: ben 52.209. Tra questi, ben il 71,3% dei lavoratori sono donne, con un’età media di 47 anni; in più i casi mortali ammontano a 303, ben … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 21 settembre 2020): il quadro deiatisul posto di. Primo fra tutti l’ambito sanitario Sconcerta il dato numerico diffuso dall’suidasui luoghi di: ben 52.209. Tra questi, ben il 71,3% dei lavoratori sono donne, con un’età media di 47 anni; in più i casi mortali ammontano a 303, ben … L'articolo proviene da YesLife.it.

inail_gov : Dati #Inail sulle denunce di infortunio da #Covid_19 (al 31 agosto 2020): categoria professionale dei tecnici della… - AndreaSaviane1 : RT @inail_gov: Dati #Inail sulle denunce di infortunio da #Covid_19 (al 31 agosto 2020): categoria professionale dei tecnici della salute c… - nubileg : RT @OracleItalia: Per capire come superare molte delle difficoltà della transizione al #cloud evidenziate in questa ricerca . condivisa da… - scelfo : RT @inail_gov: Dati #Inail sulle denunce di infortunio da #Covid_19 (al 31 agosto 2020): per il 71,3% i contagiati sono donne, il 28,7% uom… - AntonioNaddeo : RT @inail_gov: Dati #Inail sulle denunce di infortunio da #Covid_19 (al 31 agosto 2020): per il 71,3% i contagiati sono donne, il 28,7% uom… -

Ultime Notizie dalla rete : Inail dati Inail: i dati dei contagi da Covid19 sui posti di lavoro Yeslife PagoPA, come funziona il sistema di pagamento verso le PA

PagoPA è la piattaforma di pagamento digitale unificata per i servizi della PA e di altri enti pubblici, andiamo a vedere cos'è e come funziona. PagoPA è la piattaforma di pagamento digitale unificata ...

Indicazioni INPS sull’esonero contributivo contenuto nel Decreto Agosto

L’INPS, con circolare 18 settembre 2020, n. 105, fornisce indicazioni sull’articolo 3, Decreto Legge 14 agosto 2020, n.104, “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, il quale preve ...

PagoPA è la piattaforma di pagamento digitale unificata per i servizi della PA e di altri enti pubblici, andiamo a vedere cos'è e come funziona. PagoPA è la piattaforma di pagamento digitale unificata ...L’INPS, con circolare 18 settembre 2020, n. 105, fornisce indicazioni sull’articolo 3, Decreto Legge 14 agosto 2020, n.104, “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, il quale preve ...