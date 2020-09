Inail: ad agosto 27 morti per Covid contratto al lavoro (Di lunedì 21 settembre 2020) Al 31 agosto sono stati denunciati all'Inail 52.209 contagi da Covid-19 sul lavoro "con un'incidenza del 19,4% rispetto al totale dei contagiati nazionali comunicati dall'Istituto superiore di sanità ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 21 settembre 2020) Al 31sono stati denunciati all'52.209 contagi da-19 sul"con un'incidenza del 19,4% rispetto al totale dei contagiati nazionali comunicati dall'Istituto superiore di sanità ...

