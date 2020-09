Inail: 'Ad agosto 27 morti per coronavirus contratto sul posto di lavoro' (Di lunedì 21 settembre 2020) Al 31 agosto sono stati denunciati 52.209 contagi da coronavirus sul lavoro 'con un'incidenza del 19,4% rispetto al totale dei contagiati nazionali'. Lo comunica l'Inail , aggiungendo che i casi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 21 settembre 2020) Al 31sono stati denunciati 52.209 contagi dasul'con un'incidenza del 19,4% rispetto al totale dei contagiati nazionali'. Lo comunica l', aggiungendo che i casi ...

fiordisale : Inail: ad agosto 27 morti per Covid FATELO SAPERE A QUELLI DEL PD CHE DICEVANO EROI A IMPRENDITORI - NewsMondo1 : Inail, ad agosto 27 morti per coronavirus contratto sul posto di lavoro - fisco24_info : Covid, Inail: 'Ad agosto 27 morti contagiati sul lavoro, età media 59 anni' : Sono concentrati soprattutto tra gli… - zazoomblog : Inail: ad agosto 27 morti per Covid contratto al lavoro - #Inail: #agosto #morti #Covid - CittadinidiTwtt : RT @inail_gov: #COVID__19 , al 31 agosto denunciati all’ #Inail 52.209 contagi sul lavoro -