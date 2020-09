In Toscana non ha perso la pasionaria Ceccardi ma il Capitano in persona. E Renzi… (Di lunedì 21 settembre 2020) Verrebbe, come lo scorso anno dopo le elezioni a Firenze, di citare il proclama del maresciallo Diaz, ma sarebbe scontato. Le elezioni regionali in Toscana però questa volta contengono qualcosa di più interessante: la “pasionaria” Susanna Ceccardi, incarnazione della linea di Matteo Salvini, è stata battuta – con numeri che diventano sempre più netti, dal pacioso Eugenio Giani. Il Pd stacca pesantemente la Lega che rispetto alle Europee qui lascia sul terreno una decina di punti. Il bis, quasi in fotocopia, delle Regionali in Emilia Romagna. Salvini, sostenuto dal solito stuolo di coreuti travestiti da asettici commentatori, aveva dato per sicura la vittoria. Stesso brusco risveglio. In Toscana non ha perso Susanna Ceccardi – che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) Verrebbe, come lo scorso anno dopo le elezioni a Firenze, di citare il proclama del maresciallo Diaz, ma sarebbe scontato. Le elezioni regionali inperò questa volta contengono qualcosa di più interessante: la “” Susanna, incarnazione della linea di Matteo Salvini, è stata battuta – con numeri che diventano sempre più netti, dal pacioso Eugenio Giani. Il Pd stacca pesantemente la Lega che rispetto alle Europee qui lascia sul terreno una decina di punti. Il bis, quasi in fotocopia, delle Regionali in Emilia Romagna. Salvini, sostenuto dal solito stuolo di coreuti travestiti da asettici commentatori, aveva dato per sicura la vittoria. Stesso brusco risveglio. Innon haSusanna– che ...

borghi_claudio : Ho fatto l'errore di accendere su #MaratonaMentana e mi sono sentito subito un Da Milano dire 'Se Salvini perde la… - borghi_claudio : Non mi entusiasmano i dati dell'affluenza in Toscana. Firenze alta, Lucca e Massa bassa. Lucchesi che non volete il… - SusannaCeccardi : Se oggi ancora non siete andati a votare, ricordate che potete farlo anche domani lunedì, dalle 7 alle 15. Soprattu… - carlo_masera : RT @CecioniBarbara: Una Regione come la Toscana, una delle poche dove i servizi funzionano. Che possiede tra le migliori strutture sanitari… - nicolettagiust1 : RT @brusco_sandro: Non ho ancora visto la comparazioni dei risultati M5S rispetto alle regionali 2015. Eccole: 2015 2… -