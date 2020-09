In Liguria ha vinto Giovanni Toti (Di lunedì 21 settembre 2020) Il governatore uscente sostenuto dal centrodestra ha battuto il candidato di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle Leggi su ilpost (Di lunedì 21 settembre 2020) Il governatore uscente sostenuto dal centrodestra ha battuto il candidato di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle

lorepregliasco : Dice Zingaretti che con alleanza PD-5S avrebbero vinto 'quasi tutte le regioni'. In realtà l'unica regione in cui… - Mattweet88 : RT @lorepregliasco: Dice Zingaretti che con alleanza PD-5S avrebbero vinto 'quasi tutte le regioni'. In realtà l'unica regione in cui eran… - Davjd_S : RT @lorepregliasco: Dice Zingaretti che con alleanza PD-5S avrebbero vinto 'quasi tutte le regioni'. In realtà l'unica regione in cui eran… - realunowen : RT @lorepregliasco: Dice Zingaretti che con alleanza PD-5S avrebbero vinto 'quasi tutte le regioni'. In realtà l'unica regione in cui eran… - EmanueleDolce : @blackgrrrl Sicuramente al capitone oggi girano le balle. Zaia lo surclassa in Veneto, in Puglia PD primo partito e… -