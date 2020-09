Iliad lancia OPA sull’operatore polacco Play (Di lunedì 21 settembre 2020) (Teleborsa) – L’operatore mobile low cost francese Iliad guarda verso l’Est Europa ed annuncia un’offerta per acquisire Play, leader sul mercato polacco con 15 milioni di clienti. L’OPA segue l’acquisizione di un pacchetto di controllo del 40% dai due principali azionisti e riguarda tutte le azioni ancora in circolazione. Il corrispettivo in contanti, pari a 39 zloty per azione, valorizza l’intero capitale 2,2 miliardi di euro per un enterprise value di 3,5 miliardi di euro. “Iliad e Play condividono una storia di successo simile a quella degli altri Player del mercato della telefonica mobile nei tre principali paesi europei. Insieme, hanno 41 milioni di abbonati in Francia, Polonia e Italia”, spiega una nota di ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 21 settembre 2020) (Teleborsa) – L’operatore mobile low cost franceseguarda verso l’Est Europa ed annuncia un’offerta per acquisire, leader sul mercatocon 15 milioni di clienti. L’OPA segue l’acquisizione di un pacchetto di controllo del 40% dai due principali azionisti e riguarda tutte le azioni ancora in circolazione. Il corrispettivo in contanti, pari a 39 zloty per azione, valorizza l’intero capitale 2,2 miliardi di euro per un enterprise value di 3,5 miliardi di euro. “condividono una storia di successo simile a quella degli altrier del mercato della telefonica mobile nei tre principali paesi europei. Insieme, hanno 41 milioni di abbonati in Francia, Polonia e Italia”, spiega una nota di ...

