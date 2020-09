Il voto in era Covid, affluenza meglio del previsto. Urne aperte fino alle 15. Dalle 14.20 maratona Mentana (Di lunedì 21 settembre 2020) Per il referendum sul taglio dei parlamentari, fino a ieri, si sono espressi il 40% degli aventi diritto. Percentuale che sale per Regionali e Comunali: quest'ultimo esito si conoscerà solo domani. ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 21 settembre 2020) Per il referendum sul taglio dei parlamentari,a ieri, si sono espressi il 40% degli aventi diritto. Percentuale che sale per Regionali e Comunali: quest'ultimo esito si conoscerà solo domani. ...

Ultime Notizie dalla rete : voto era Elezioni: aperti alle 7 i seggi, si vota fino alle 15 Agenzia ANSA Affluenza elezioni, in Campania domenica ha votato il 38,9 %

Alle ore 23 di domenica sera l’affluenza al voto per le elezioni regionali in Campania è stata pari al 38,82%. Lo ha comunicato il ministero dell’Interno. Stamane alle 7 i seggi sono stati riaperti. I ...

Regionali 2020, gli exit poll e i primi risultati: lo spoglio in diretta

Si chiudono alle 15 — dopo una consultazione durata esattamente 24 ore: dalle 7 alle 23 di domenica, e dalle 7 di lunedì — le urne alle quali erano chiamati i cittadini di sette regioni per la scelta ...

