Il virus non ferma il referendum, l’Italia al voto anche nei reparti Covid degli ospedali: “È un diritto dei pazienti” (Di lunedì 21 settembre 2020) Il virus non ferma il referendum e anche nei reparti Covid degli ospedali italiani i pazienti stanno votando da ieri. Scrutatori e presidenti di seggio vestiti come i medici nelle terapie intensive: doppi guanti, mascherina ffp2, occhiali, calzari e tuta anti-contagio. “Certo sarà una sensazione strana per gli elettori”, racconta il presidente di un seggio prima di entrare nel reparto all’ospedale di Varese, “ma sono preparati e noi non abbiamo paura”. “Un voto sicuro” assicura il professor Francesco Dentali, direttore del reparto di Medicina ad alta intensità dell’ospedale di Circolo: “Abbiamo fornito i migliori dispositivi di sicurezza per permettere loro di lavorare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) Ilnonilneiitaliani i pazienti stanno votando da ieri. Scrutatori e presidenti di seggio vestiti come i medici nelle terapie intensive: doppi guanti, mascherina ffp2, occhiali, calzari e tuta anti-contagio. “Certo sarà una sensazione strana per gli elettori”, racconta il presidente di un seggio prima di entrare nel reparto all’ospedale di Varese, “ma sono preparati e noi non abbiamo paura”. “Unsicuro” assicura il professor Francesco Dentali, direttore del reparto di Medicina ad alta intensità dell’ospedale di Circolo: “Abbiamo fornito i migliori dispositivi di sicurezza per permettere loro di lavorare ...

Hai voglia a dire che il virus è sotto controllo, che bisogna stare tranquilli perché questo aumento dei casi era prevedibile. La verità è che la gente non si fida, ha paura di ammalarsi di covid, si ...

"I vaccini non proteggeranno tutti: ecco cosa succederà a Natale 2021"

Come annunciato anche da altri personaggi, quali il filantropo statunitense Bill Gates, ci vorrà ancora del tempo prima che la popolazione mondiale possa finalmente lascirsi alle spalle il Coronavirus ...

Quando la paura mette in fuga la democrazia

È lui, in questa domenica di settembre, che incarna il corpo fragile della democrazia. Non è un fuggiasco. Non è un pensatore politico. Non è un clandestino. Non è un dissidente. Non è un rivoluzionar ...

