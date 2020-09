Il Venti Settembre è una festa Anche perché l' Italia ha vinto una guerra contro il Papa

Leggi su feedproxy.google

(Di lunedì 21 settembre 2020) Non ci può esseresenza Roma, la sua capitale. Tuttavia, Roma diventòna quando l'esisteva già da nove anni. Accadde infatti il 201870: esattamente 150 anni dopo, dovremmo quindi festeggiare. Tutti. Ma non accadrà, per quanto grande possa essere l'impegno dell'Uaar e degli attivisti laici. Non accadrà; i politici e i mezzi di informazione non hanno molto interesse a ricordare alla popolazione il motivo per cui, 150 anni e un giorno fa, Roma non faceva parte (...) - Religione / Religione, , Breccia di Porta Pia